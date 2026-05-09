İsrail ordusu Batı Şeria’nın Nablus kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail güçleri, kente güneydeki Havara ve kuzeydeki 17 numaralı kontrol noktalarından giriş yaparak özellikle Fatımiye, Filistin ve Gırnata caddeleri çevresi olmak üzere Eski Şehir bölgesinde konuşlandı.

Eski tutuklular Tarık Cabir ile Diya Ebu Duheyr’i Eski Şehir bölgesinde gözaltına alan İsrail güçleri, İmad el-Mesimi’yi de kentin batısındaki Ayn Mülteci Kampı’ndaki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

İsrail askerleri baskın sırasında çok sayıda Filistinliyi de sahada sorguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2 kadını yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler, Nablus'un güneyinde Curiş köyü ile Akraba kasabası arasındaki Hac İsa Vadisi bölgesinde Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Curiş'teki saldırıda 35 yaşında hamile bir kadınla, 65 yaşında yaşlı bir kadının yaralandığı bilgisi geçildi.

