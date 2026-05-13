İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını arttırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenledi. İsrail'in gün içinde Lübnan'da araçları hedef aldığı İHA saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.
Ethem Emre Özcan, Muhammet Nazım Taşcı
13 Mayıs 2026•Güncelleme: 13 Mayıs 2026
İstanbul
İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğle saatlerinden bu yana Yahun, Ayta Cebel, Kefer Ruman, Mecdel Zun, Hinniyye, Sadikin, Debaal, Abbasiyye, Deyr Kanun, Arabsalim, Halusiyye\ Haris ve Mansuri beldelerini hedef aldı.
Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Sur kentine bağlı Burç Şemali bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi. İsrail ayrıca Mecdel Zun ve Yanuh beldelerini de hedef aldı.
Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail'in gün içinde Lübnan'da araçları hedef aldığı İHA saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinden güneye uzanan sahil şeridindeki otoyolda 3 aracı hedef aldı.
İsrail ordusunun Berca, el-Ciye ve es-Sadiyat beldeleri yakınında hedef aldığı araçlarda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'e ait İHA'nın Sayda kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail İHA'ları Beyrut-Sayda hattındaki Şuf ilçesinde 2 saat içerisinde 3 aracı hedef aldı.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Maaliyye yolunda bir aracı vuran İsrail İHA'ları, Şaitiyye kavşağında bir araca daha saldırı düzenledi.
Nakura beldesi yolu üzerinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında ise 1 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde de Sayda kentinde bir araç İsrail İHA'sı tarafından 2 roketle vuruldu.
Saldırılarda vurulan araçlar alev aldı.
Öte yandan başkent Beyrut semalarında İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinden bu yana alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
[1/18] İsrail ordusu ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 7 aracı, insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Beyrut’un güneyindeki Saadiyat kasabasında hedef alınan bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve askerler incelemelerde bulunarak çevrede önlem aldı.
[2/18] İsrail ordusu ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 7 aracı, insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Sayda kentinde bir araç, İsrail İHA'sı tarafından 2 roketle vuruldu. Saldırı sonucu hedef alınan araç hurdaya döndü.
İsrail'in güneye saldırıları sürüyor
Bu sabah, Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut’un güneyindeki Ciyye otoyolunda yaklaşık 1 saat arayla 2 araca saldırı düzenledi.
Saldırılarda hedef alınan araçların alev aldığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ile Şakra beldeleri arasındaki bölgeye de hava saldırısı düzenledi.
Hizbullah'tan İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail ordusuna yönelik 8 saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Bint Cubeyl'de İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı ve asker topluluğunun kamikaze İHA'larla hedef alındığı, Bulat mevzisi ile Kavzah beldesindeki asker ve araçların roketlerle vurulduğu ifade edildi.
Hizbullah ayrıca Reşaf'ta bir askeri araç, Deyr Suryan'da bir D9 buldozer, Vadi el-Uyun bölgesinde ise "Namira" tipi askeri aracın hedef alındığını duyurdu.
Vadi el-Uyun ile Serbin arasında bulunan İsrail askerlerinin de roket saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.