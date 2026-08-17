İsrail ordusunun, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen, ülkenin güneyindeki bazı beldelere yönelik topçu ve hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi İsrail ordusunun, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen, ülkenin güneyindeki bazı beldelere yönelik topçu ve hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri Hadasa'nın Batı Mahallesi'ne otomatik silahlarla ateş açtı.

Aynı sırada İsrail ordusuna ait askeri araçların belde içinde hareket ettiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra Huceyr Vadisi'nin Kantara yönüne hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, ayrıca Hiyam beldesini otomatik silahlarla taradı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Merciiyyun ilçesine bağlı Beni Hayyan beldesinde bulunan belediye binasını da topçu atışıyla hedef aldı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının da Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesini iki ayrı dalga halinde bombaladığı aktarıldı.

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ayterun beldesinin ise topçu atışına maruz kaldığı ve makineli silahlarla tarandığı​​​​​​​ belirtildi.

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a 15 Ağustos'ta sabaha karşı hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.