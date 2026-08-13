İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktığı ve bazılarını yaktığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde evleri patlayıcılarla yıktı İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktığı ve bazılarını yaktığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile civardaki vadilerde yer alan evleri patlayıcılarla yıktığı ve bazılarını yaktığı belirtilen haberde ayrıca, İsrail'in gece saatlerinde iki dalga halinde Mansuri beldesine hava saldırıları düzenlediği ve patlama seslerinin Sur kentinden de duyulduğu aktarıldı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam dün yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki köy ve beldelerdeki saldırıları ve yıkımlarının, "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun sahadaki yıkımlarını, "Hizbullah'ın askeri tesislerinin varlığı" bahanesiyle gerekçelendirmesinin "mantık dışı" olduğunu ifade etmişti.

Lübnan ordusu, konuya ilişkin açıklamasında İsrail'in güneyde devam eden saldırılarının, ordunun bölgeye konuşlanmasına ve halkın evlerine dönmesine engel olduğunu kaydetmişti.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.