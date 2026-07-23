Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde patlayıcılarla evleri yıkmaya devam eden İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu bölgenin hemen dışındaki bir beldeye iş makineleri ve askeri araçlarla girerek ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde evleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürdü Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde patlayıcılarla evleri yıkmaya devam eden İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu bölgenin hemen dışındaki bir beldeye iş makineleri ve askeri araçlarla girerek ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu , imzalanan çerçeve anlaşması ve ateşkese rağmen Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki Tayri beldesinde büyük bir patlamayla evleri havaya uçurdu.

Öte yandan İsrail askerleri, buldozerler ve askeri araçlar eşliğinde yine Bint Cubeyl ilçesindeki Sırbin beldesine girdi. İsrail askerleri, işgal altında tuttuğu bölgenin hemen dışında yer alan beldeye girdikleri sırada ağır makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde evleri, iş yerlerini ve altyapıyı iş makineleri ve patlayıcılarla hedef alıyor.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.