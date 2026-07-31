İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı

Ethem Emre Özcan
31 Temmuz 2026•Güncelleme: 31 Temmuz 2026
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları güneydeki Merceyun ilçesine bağlı Talusa beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.
İsrail ordusu sabah saatlerinde ayrıca Sur kentine bağlı Mansuri ile Mecdel Zun beldelerinin çevresinde bulunan çok sayıda ev ve mağarayı patlayıcılarla yıktı.
Gece saatlerinde ise Nebatiye vilayetine bağlı Yuhmur Şakif, Arnun ve Kefertebnit beldelerini hedef alan şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların etkisiyle bölgede güçlü sarsıntılar hissedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Beaufort (Şakif) bölgesinde yer aldığı iddia edilen Hizbullah'a ait tünelleri yıkmak amacıyla 700 ton patlayıcı kullandığını duyurmuştu.
Öte yandan İsrail'e ait insansız hava aracı, sabah saatlerinden bu yana Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yapıyor.
İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.