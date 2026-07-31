İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenlerken, Sur kentinde ise çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurdu.