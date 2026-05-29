İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde bulunan bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde bulunan bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, bugün ABD'de İsrail ve Lübnan askeri heyetleri arasında gerçekleştirilecek güvenlik görüşmeleri öncesinde Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Sur kentine bağlı Marub beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail'in ayrıca Sur'a bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde bulunan bir sağlık merkezini de hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in Nebatiye vilayetinde düzenlediği İHA saldırısında 1 polis memuru öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA'nın Aba'ya düzenlediği saldırıda polis memuru Muhammed Terhini hayatını kaybetti.

Abba beldesi sabah erken saatlerde de topçu saldırılarının hedefi oldu. İsrail topçuları, Aba ile Cebşit beldeleri arasındaki bölgeleri vurdu. Aynı bölgelere yönelik topçu saldırıları yerel saatle 10.00 sıralarında yeniden düzenlendi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları öğle saatleri öncesinde Nebatiye kent merkezi, Keferumman, Yukarı Nebatiye ve Şevkin beldesi çevresine peş peşe hava saldırıları gerçekleştirdi.

Aba ve Cebşit beldelerinin çevresi ile Yukarı Nebatiye yakınlarındaki Ali et-Tahir Ormanı da topçu atışlarına maruz kaldı.

Öte yandan İsrail'in gece saatlerinde güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Cedide beldesine düzenlediği saldırılarda Rum Ortodoks Aziz Georgios Kilisesi ile Rahibeler Okulu hasar gördü. Lübnan Kızılhaçı merkezinin yakınına da füze düştü. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.