İsrail ordusunun, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi İsrail ordusunun, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait bir İHA, Yukarı Nebatiye beldesinde öğretmen okulu yolunda bir aracı hedef aldı.

Saldırıda, beldedeki evlerini kontrol etmeye gelen bir kadın ile annesi ve yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir İHA, 15 dakikadan kısa süre içinde Yukarı Nebatiye'ye 2 ses bombası attı.

Öte yandan, İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını ve yıkım faaliyetlerini sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail işgal altında tuttuğu Aytarun beldesinde bazı evleri patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde bir patlama gerçekleştirdi.

Hristiyan beldelerden Netanyahu'nun "ilhak" iddiasına yalanlama

Lübnan resmi haber ajansına (NNA) konuşan Belediye Başkanı Hanna Amil, Netanyahu'nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği, Lübnan'ın güneyindeki bazı Hristiyan kasabaların Hizbullah'tan korunmak amacıyla İsrail'e katılmayı talep ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Amil, "Bu haber tamamen asılsızdır. Güneydeki hiçbir belde Netanyahu'nun iddia ettiği yönde bir talepte bulunmadı. Böyle bir şeyi düşünmek bile söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir ihtimalin dahi gündeme gelemeyeceğini vurgulayan Amil, daha önce 15 Hristiyan beldesinin de söz konusu iddiaları yalanladığını hatırlattı.

Amil, söz konusu beldelerin "Lübnan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatanseverliği, toprağa bağlılığı ve Lübnan kimliğine sahip çıkmasıyla öne çıktığını" belirterek, daha önce açık şekilde yalanlanmasına rağmen bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesine şaşırdığını ifade etti.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.