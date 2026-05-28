İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Sayda kentindeki bir binayı hedef aldığı saldırıda 2'si kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i çocuk 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın başka bir açıklamasında ise Sayda'ya bağlı Adlun beldesinde sabah erken saatlerde bir aracın hedef alındığı hava saldırısında 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü belirtti.

Başkent Beyrut'a hava saldırısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da bir noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail saldırısında başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesinde bir bina hedef alındı.

İsrail basınında, saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef aldığını öne sürüldü. Saldırıda, Hüseyini'nin öldüğü ileri sürülürken Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında bir askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentindeki Zefta-Deyr Zehrani yoluna hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1 Lübnanlı askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in sabaha karşı Sayda kentindeki bir evi hedef alan saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İsrailli Bakan, Hizbullah'ın askerlerine yönelik her İHA saldırısı için Beyrut'ta 100 binanın bombalanmasını istedi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın İsrail askerlerini hedef alan her insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşı Beyrut'ta 100 binanın bombalanmasını teklif etti.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın İHA saldırısı sonucu bir İsrail askerinin ölmesinin ardından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunan Smotrich, "Sayın Başbakan, şimdi İsrail askerlerinin zarar görmesini engellemenin tek yolunun, her bir İHA’ya karşılık Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ndeki 10 binayı yerle bir etmek olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerini hedef alarak ölmelerine veya yaralanmalarına neden olan her bir İHA için ise Beyrut'ta 100 binayı yerle bir etme teklifinde bulunan Smotrich, Netanyahu'dan İsrail ordusuna önerisi doğrultusunda talimat vermesini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.