İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Sayda kentindeki bir binayı hedef aldığı saldırıda 2'si kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i çocuk 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın başka bir açıklamasında ise Sayda'ya bağlı Adlun beldesinde sabah erken saatlerde bir aracın hedef alındığı hava saldırısında 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü belirtti.

Başkent Beyrut'a hava saldırısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da bir noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail saldırısında başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesinde bir bina hedef alındı.

İsrail basınında, saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef aldığını öne sürüldü. Saldırıda, Hüseyini'nin öldüğü ileri sürülürken Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında bir askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentindeki Zefta-Deyr Zehrani yoluna hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1 Lübnanlı askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in sabaha karşı Sayda kentindeki bir evi hedef alan saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Şuveyfet bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Şuveyfet bölgesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin nihai bilançoya yer verildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kadın, bebeği ve Suriye uyruklu bir çocuğun hayatını kaybettiği, aralarında 3 çocuk ve 5 kadının bulunduğu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrailli Bakan, Hizbullah'ın askerlerine yönelik her İHA saldırısı için Beyrut'ta 100 binanın bombalanmasını istedi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın İsrail askerlerini hedef alan her insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşı Beyrut'ta 100 binanın bombalanmasını teklif etti.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın İHA saldırısı sonucu bir İsrail askerinin ölmesinin ardından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunan Smotrich, "Sayın Başbakan, şimdi İsrail askerlerinin zarar görmesini engellemenin tek yolunun, her bir İHA’ya karşılık Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ndeki 10 binayı yerle bir etmek olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerini hedef alarak ölmelerine veya yaralanmalarına neden olan her bir İHA için ise Beyrut'ta 100 binayı yerle bir etme teklifinde bulunan Smotrich, Netanyahu'dan İsrail ordusuna önerisi doğrultusunda talimat vermesini istedi.

İsrail 'den Zehrani Nehri'nin güneyinde 6 beldeye saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Zehrani Nehri'nin güneyindeki Habbuş, Kefur, Suhmur,Ayn Kana, Aşağı Nebatiye, Kefer Rumman​​​​​​​ beldelerine saldırı düzenleyeceğini, halktan evlerini terk etmesini istedi.

Bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini isteyen Adraee, Hizbullah hedeflerini vuracaklarını ileri sürdü.

Lübnan: İsrail'in Sur ve Nebatiye’ye yönelik saldırıları toplu cezaya dönüşüyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sur ve Nebatiye bölgelerinin maruz kaldığı sürekli saldırılar ile tarihi yapıların tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bölgede yaşayan sivillerin sürekli tehdit altında bulunduğunu aktaran Selam, halkın evlerini ve geçim kaynaklarını terk etmeye zorlanmasının uluslararası hukuk ve normlara aykırı olduğunu vurguladı.

Selam, yaşananların ateşkesin derhal sağlanması, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi yönündeki çağrılarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Yerlerinden edilen vatandaşların güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Selam, bu hedef doğrultusunda Arap ve uluslararası destek toplamaya devam edeceklerini kaydetti.

Lübnan Başbakanı Selam, "Bu bizim ulusal görevimiz ve hiçbir koşul altında taviz vermeyeceğimiz meşru hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in Sur kentine saldırılarını durdurmak için diplomatik girişimler başlattı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik saldırılarını durdurmak için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in tarihi Sur kentine yönelik saldırılarını "derin acı ve büyük endişeyle" takip ettiğini belirtti.

İsrail saldırılarının Sur'un binlerce yıldır ayakta kalan tarihi eski mahallelerini, kiliselerini, camilerini ve kültürel simgelerini hedef aldığını ifade eden Recci, bu saldırıların derhal durdurulması için yoğun diplomatik temaslara başladığını kaydetti.

Recci, yalnızca Lübnan için değil, tüm dünyanın vicdanı için önem taşıyan medeniyet mirasını savunmak amacıyla seslerini yükselttiklerini vurguladı.

İsrail tarihi Sur kentine yoğun saldırılar düzenliyor

Fenikelilerden, Romalılara ve Bizans İmparatorluğuna kadar çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan ve kökleri tarihin derinliklerine uzanan Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kenti, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Ateşkese rağmen Sur kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, son olarak Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler için yine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

BM: Lübnan'ın güneyindeki son tırmanıştan endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), "Lübnan'ın güneyindeki son tırmanıştan" endişe duyduğunu bildirdi.

UNIFIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki saldırılar ve zorla yerinden edilenlerin durumuna işaret edildi.

"Lübnan'ın güneyindeki son tırmanıştan" derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Çatışmanın devam etmesi; can kayıplarına, yaralanmalara ve geniş çaplı yıkıma yol açarak bölgedeki istikrarı daha da zayıflatıyor." ifadesi kullanıldı.

Sivillerin bu koşullardan en fazla etkilenen kesim olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, yüz binlerce kişinin, çoğu zaman hiçbir uyarı yapılmadan evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca evlere, yollara ve temel altyapıya verilen zararın, günlük yaşamı ve yeniden imar sürecini ciddi şekilde etkilediği kaydedildi.

UNIFIL'in bölgedeki görevine devam ettiği; gelişmeleri takip ettiği ve BMGK'ye rapor etmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, çarşamba günü 670 füze, mermi gibi askeri mühimmatın atıldığı ve bunun 17 Nisan'dan bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığına dikkati çeken Dujarric, "Bugün Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail saldırılarından büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Lübnan'ın Bekaa Vadisi de dahil, Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan bölgelere İsrail tarafından yoğun hava saldırıları ve kara harekatı düzenlendiğini, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılara gerekçe olarak, "sözde Hizbullah hedeflerini" gösterdiğini kaydetti.

Dün Lübnan'daki çatışmalarda, "yaklaşık 670 adet mermi veya füze atışı" yapıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, bunun, çatışmaların durdurulması kararının yürürlüğe girdiği "17 Nisan tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek rakam" olduğunu aktardı.

Dujarric, "Son 48 saat içerisinde İsrail makamları tarafından yeniden başlatılan tahliye çağrıları, Sur ve Nebatiye kentleri dahil, Zahrani Nehri'nin güneyinde yaşayan yüz binlerce insanı etkilemiş durumdadır." dedi.

Sur ve Sayda kentlerindeki toplu barınma merkezlerinin, "tamamen dolduğu ve artık yeni insan kabul edemez durumda olduğunu" vurgulayan Dujarric, "Sivillerin ve sivil altyapının hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 324'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verilerini paylaştı.

Buna göre, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 3 bin 324'e yükseldi, bu süreçte 10 bin 27 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'de ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın Lübnan'a saldırıları tamamen sona erdirebileceği endişesi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington ile Tahran arasında uzlaşıldığı öne sürülen mutabakat metni İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'da kalıcı bir ateşkesi içerebileceği endişelerine yol açtı.

KAN'a konuşan İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, iki ülke arasında üzerinde uzlaşıldığı iddia edilen mutabakat metni çerçevesinde, Beyaz Saray'ın İsrail'den Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sonlandırmasını ve ülkenin güneyinde işgal ettiği alanlardan çekilmesini talep edebileceğini belirtti.

İsrailli askeri yetkili, insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirdiği saldırılara rağmen zayıf durumda olduğunu ileri sürdüğü Hizbullah’ın Tahran yönetiminden ABD ile olası bir anlaşmanın Lübnan'da kalıcı ateşkesi de kapsamasına ilişkin yoğun baskı yaptığını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.​​​​​​​