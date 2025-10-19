İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenledi.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü.
Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.
İsrail'in Gazze’nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Cibaliya Mülteci Kampı’nda İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Durumun tehlikesinden ötürü yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı kaydedildi.
Saldırı, 10 Ekim’de varılan ateşkese rağmen Gazze’de gerilimin sürdüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu bölge, İsrail’in "sarı hat" olarak adlandırdığı askeri bölgelerin yakınında yer alıyor.
Aşırı sağdan tam güçle saldırı çağrısı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.
Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.
Gazze'nin güneyindeki İsrail'in yaptığı yıkımla neredeyse dümdüz hale gelen Refah bölgesi, İsrail ordusunun konuşlandığı "sarı hat" bölgesinde yer alıyor.
İsrail'in silahlandırdığı Gazze'deki Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çetelerin sosyal medya paylaşımları, Gazze'nin Refah bölgesinde bulunduklarına işaret etmişti.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateşte 42 yaşındaki Macid Muhammed Davud isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saldırıda başından ciddi bir şekilde yaralanan bir gencin hastaneye kaldırıldığı, ayağından yaralanan bir Filistinlinin ise tedavi edildiği aktarıldı.
Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaşırken, bölgede en az 1054 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve aralarında 1600 çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.