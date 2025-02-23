İsrail ordusu 22 yıl sonra tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'e gireceğini açıkladı
İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurdu.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da saldırılarını genişleterek bir tank tümeninin takviye için Cenin kentindeki saldırılara katılacağını açıkladı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, açıklamada, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını bildirdi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında tankların görüldüğünü yazdı.
İsrail, Batı Şeria'daki mülteci kamplarından sürgün ettiği Filistinlilerin geri dönüşüne izin vermeyecek
Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden saldırılar sırasında zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne müsaade etmeme talimatı verdi.
Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına saldırıları ve sürgün edilen Filistinlilere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'ya geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail ordusunun önümüzdeki 12 ay boyunca Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında kalması için hazırlık yapılması emri verdiğini belirtti.
Katz, "İsrail ordusuna temizlenen kamplarda önümüzdeki yıl uzun süreli kalmaya hazırlanmaları ve sakinlerin geri dönmesine ve terörün geri dönüp büyümesine izin vermemeleri talimatını verdim." ifadesini kullandı.
Katz'dan, 40 bin Filistinliyi zorla yerinden ettikleri itirafı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılar sırasında mülteci kamplarından 40 bin Filistinliyi zorla yerinden ettikleri itirafında bulundu.
Mülteci kamplarından sürgün edilen Filistinlilerin evlerine geri dönüşlerine izin verilmeyeceğini belirten Katz, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) mülteci kamplarındaki faaliyetlerinin de durdurulduğunu kaydetti.
İsrail ordusundan kaynaklar, daha önce mülteci kamplarındaki Filistinlilerin zorla yerinden edildiği yönündeki haberleri "tahliye emri vermedik" diyerek reddetmişti.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.