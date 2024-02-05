İsrail ordu radyosuna göre Gantz, Netanyahu'yu devirmek için Likud üyelerinden yardım istiyor
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığı belirtildi.
Kudüs
İsrail ordu radyosu konuyla ilgili bir haber yayımladı.
Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığı belirtilen haberde, Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle Gantz adına görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.
"Likud üyelerine, hükümet düşmeyecek şekilde Netanyahu'dan güvenoyunu çekmeyi başarırlarsa Ulusal Birlik Partisi'nde siyasi gelecekleriyle ilgilenileceğinin" söylendiği aktarılan haberde, Netanyahu'yu devirerek yerine Likud Partisi'nden başka bir adayın getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Gantz'a yakın kişilerin Başbakanlık için Likud Partisi'nden farklı isimler önerdiği ancak Gantz'ı teklif etmedikleri belirtilen haberde, temel fikrin, belirli bir süre için üzerinde anlaşmaya varılan ve gelecekte Likud başkanlığına aday olmayacağına söz veren bir adayı seçmek olduğu ifade edildi.
İsrail'de son haftalarda erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapılırken Netanyahu, savaş zamanında seçim yapılması fikrini reddediyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.