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Dünya

İsrail milletvekili Cohen, Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu

İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid Partisi Milletvekili Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir "değirmen taşı" olarak nitelendirdi.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İsrail milletvekili Cohen, Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu

Kudüs

İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Meirav Cohen, X platformunda yayınladığı videoda, savaşın ortasında bu sözleri söylemenin kendisine acı verdiğini ama başka çare olmadığını dile getirdi.

Cohen, "Başbakan (Netanyahu) başarısız olduğunda, başarısız olmaya devam ettiğinde ve bu pozisyonun ehli olmadığını, yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişi olduğunu kanıtladığında hemen değiştirilmesi gerekir. Bize bunu, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 9 ay sonra, 10 Mayıs 1940'ta Başbakanları Neville Chamberlain'i değiştiren İngilizler öğretti." ifadelerini kullandı.

"Şimdi zamanı değil" diyenlerin olacağını ifade eden Cohen, "Ancak (eski İngiltere Başbakanı Winston) Churchill savaş sırasında Chamberlain'in yerini alıp Britanya'da bir birlik hükümeti kurmasaydı bugün dünya nasıl olurdu? Netanyahu başarısızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun, savaşın ardından ülkenin güneyi ve kuzeyindeki evlerini boşaltan İsraillilerin sorununu çözemediğini belirten Cohen, iktidar koalisyonunun ayakta kalması adına kamu hazinesinin yağmalandığını savunduğu 2023 bütçesinin güvenlik açısından başarısız bir bütçe olduğunu dile getirdi.

Cohen, "Netanyahu, başbakan olarak İsrail devleti ve toplumunun boynunda bir değirmen taşı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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