Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,565.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

İsrail merkezli STK 'Barış Şimdi': ABD'nin planı bölgede istikrarı sağlamaz

İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan "Barış Şimdi", ABD'nin sözde barış planının "sürdürülebilir olmadığını ve bölgede istikrarı sağlamayacağını" belirtti.

Mennatallah Hossameldın Husseın Mohamed Saıd Ahmed,Gülşen Topçu   | 29.01.2020
İsrail merkezli STK 'Barış Şimdi': ABD'nin planı bölgede istikrarı sağlamaz

Kudüs

"Barış Şimdi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen plan İsrail'e, parçalanmış bir Filistin devletinin inşası karşılığında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi için yeşil ışık yakıyor." ifadesi kullanıldı. 

"Bu plan sürdürülebilir değil ve istikrarı sağlayamaz" denilen açıklamada, Filistinliler için başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm önerisinin uygulanması çağrısı yaptı.

"Barış Şimdi", iki devletli çözüm dışındaki önerilerin "tarihin çöplüğüne gömüleceğini" kaydetti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

Amerikan medyası Trump'ın tek taraflı Orta Doğu planını şüpheyle karşıladı

Amerikan medyası Trump'ın tek taraflı Orta Doğu planını şüpheyle karşıladı

Katar 'Filistin'de adil barışı sağlayacak çabaları desteklediğini' açıkladı

İsrail merkezli STK 'Barış Şimdi': ABD'nin planı bölgede istikrarı sağlamaz

'Filistin-İsrail arasında arazi mübadelesi olabileceği' iddia edildi

'Filistin-İsrail arasında arazi mübadelesi olabileceği' iddia edildi
İngiliz muhalefet lideri, Trump'ın 'rezalet' barış planına tepki gösterdi

İngiliz muhalefet lideri, Trump'ın 'rezalet' barış planına tepki gösterdi

Ankara'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Ankara'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi