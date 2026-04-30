İsrail merkezli örgüt, Gazze'de alıkonulan 14 doktorun serbest kalması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak, Gazze Şeridi'nde ordu tarafından alıkonulan ve yargılanmadan hapishanelerde tutulan doktorların serbest kalmasını talep etti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne, Gazze'de alıkonulan 14 doktor hakkındaki gözaltı kararlarının iptali konusunda Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e baskı yapması talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doktorlar, uzun süredir İsrail hapishanelerinde yargılanmadan veya haklarında herhangi bir suçlama yapılmadan tutuluyor. Aralarında bölüm başkanları, cerrahlar ve uzmanların bulunduğu doktorlar, ağır koşullar altında hapsediliyor."

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu doktorlar için acil bir duruşma yapılması ve duruşma sonunda serbest kalmaları da talep edildi.

"Bu doktorların tutukluluğunun devam etmesi, ağır bir hak ihlali olduğu gibi Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık sisteminin çökmesine de neden oluyor." denilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çoğunun İsrail saldırılarında hasar gördüğü, tıbbi personel ile ekipman konusunda ciddi zorluklar çektiği de hatırlatıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu bazı doktorların bu hafta tutukluluk sürelerinin uzatıldığı aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu tarafından alıkonulan bu doktorlar, Gazze'de uzmanlaşmış tıbbi personelin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bunların yokluğu binlerce hastayı tedaviden de mahrum bırakıyor." denildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'ndeki Tutuklular Bölümü Müdürü Naci Abbas, "Doktorların yargısız tutulması yasa dışı bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Abbas, alıkonulan doktorların hizmet veremiyor olmalarının, sağlık sisteminin zaten çökmüş olduğu Gazze Şeridi'nde insanların hayatlarını doğrudan etkilediği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'de alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.