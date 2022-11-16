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Dünya

İsrail medyası: Netanyahu koalisyon desteği için "karakol yerleşim yerlerini" yasallaştırmayı önerdi

İsrail'de yeni hükümeti kurma görevini alan Netanyahu'nun, Dini Siyonizm Partisi'nin desteğini almak için Yahudi yerleşim birimlerinin yakınında inşa edilen karakol yerleşim yerlerini "yasal hale getirme önerisinde bulunduğu" iddia edildi.

Çağrı Koşak   | 16.11.2022
İsrail medyası: Netanyahu koalisyon desteği için "karakol yerleşim yerlerini" yasallaştırmayı önerdi

İstanbul

İsrail'de yeni hükümeti kurma görevini alan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun, Dini Siyonizm Partisi'nin desteğini almak için Yahudi yerleşim birimlerinin yakınında inşa edilen karakol yerleşim yerlerini "yasal hale getirme önerisinde bulunduğu" iddia edildi.

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre Netanyahu ile Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich arasındaki görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

Haberde, Netanyahu'nun Smotrich'e Dini Siyonizm Partisi'nin koalisyona destek vermesi için karakol yerleşim yerlerini yasal hale getirme önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

Koalisyon hükümetinde Savunma Bakanlığı mevkisini Şas Partisi lideri Aryeh Deri'nin istediği belirtilen haberde, Netanyahu'nun Smotrich'e Savunma ve Ekonomi Bakanlıkları dışında bir bakanlık teklif ettiği kaydedildi.

Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden döneminde "ılımlı" güvenlik politikası benimsemek istediği ifade edilen haberde, bu nedenle Savunma Bakanlığına Likud Partisi'nden bir kişi atamak istediği bilgisine yer verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Meclisteki gruplarla yaptığı istişarelerin ardından 13 Kasım'da Netanyahu'ya hükümeti kurma görevini vermişti.

İsrail'in de yasa dışı gördüğü "karakol yerleşim yerleri"

Karakol yerleşim yerleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu karakol yerleşim yerleri İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

"Karakol yerleşim yerlerinde" yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'nin açıkladığı verilere göre, Batı Şeria'da İsrail hukukuna göre de yasa dışı kabul edilen 147 karakol yerleşim yeri bulunuyor.

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