İsrail Meclisi, Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti
İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.
Kudüs
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