Euro
10.50
Dolar
8.62
BIST 100
1,424.74
Altın
1,897.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Meclisi, Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.

Mustafa Deveci   | 02.06.2021
İsrail Meclisi, Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti

Kudüs

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kaslarım haşlanmış gibi ağrım vardı'
Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı
'Bizi en çok üzen hastaların entübasyona gidene kadar 'Bizi kurtarın' demeleri'
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 207 kişi öldü
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor

Benzer haberler

İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Lapid'e koalisyonu kurması için tanınan sürede sona yaklaşıldı

İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Lapid'e koalisyonu kurması için tanınan sürede sona yaklaşıldı

İsrail Meclisi, Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor

İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria'da yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria'da yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 350 yeni konut inşa ediyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 350 yeni konut inşa ediyor