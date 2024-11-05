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Dünya

İsrail Meclisi, Arap öğretmenlerin uyarıda bulunulmadan kovulmalarına izin veren yasayı onayladı

İsrail Meclisi, Arap öğretmenlerin İsraillileri hedef alan eylemlere veya bu eylemleri düzenleyenlere sempati duyduğu gerekçesiyle uyarıda bulunulmaksızın işten çıkarılmasını öngören yasayı onayladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
İsrail Meclisi, Arap öğretmenlerin uyarıda bulunulmadan kovulmalarına izin veren yasayı onayladı Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi üyesi milletvekili Zvika Vogel tarafından önerilen yasa teklifi İsraillileri hedef alan operasyonlara veya bu operasyonları yürütenlere sempati duyan Arap eğitim kurumlarının bütçelerinin kesilmesini de içeriyor.

İsrail Meclisi Genel Kurulu, "terör eylemi" veya "düşman bir örgüt" ile dayanışma içerisinde olduğu gerekçesiyle eğitim kurumlarından bütçelerin geri çekilmesini ve eğitim sektörü çalışanlarının çalıştırılmasını yasaklayan yasa teklifini onadı.

Oylamada, 120 sandalyeli mecliste 55 İsrailli milletvekili, yasa teklifi lehinde oy kullanırken, 45 milletvekili aleyhte oy kullandı.

İsrail Meclisi tarafından onaylanan yasanın, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Filistin topraklarındaki eğitim kurumlarını da kapsadığı yönünde iddialar bulunuyor.

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