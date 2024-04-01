Dolar
32.15
Euro
34.55
Altın
2,236.45
ETH/USDT
3,441.00
BTC/USDT
68,567.00
BIST 100
9,157.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Meclisi, Al Jazeera'nin İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamada onayladı.

Mehmet Alaca  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
İsrail Meclisi, Al Jazeera'nin İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

Kudüs

İsrail Meclisi, bugünkü oturumunda "İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" kamuoyunda "Al Jazeera Tasarısı" diye isimlendirilen tasarıyı ikinci ve üçüncü oylamada kabul etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Al Jazeera'nin İsrail güvenliğine zarar verdiğini, 7 Ekim'deki saldırılara "aktif" olarak katıldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtıcı dil kullandığını iddia etti.

Kanalın bundan sonra İsrail'de yayın yapamayacağını duyuran Netanyahu, "Kanalın faaliyetinin durdurulması için yeni yasaya uygun olarak derhal harekete geçmek niyetindeyim." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Ofir Katz başkanlığındaki Meclis Komisyonu üyeleri öncülüğünde desteklenen ve Meclis'te onaylanan yasa tasarısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uzun süredir Netanyahu'nun onaylanmasını istediği yasa tasarısının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında ön plana çıkan "Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını durdurma" amacıyla çıkartıldığı belirtiliyor. Yasa tasarısı, İletişim Bakanı'na "ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesiyle bir basın organının" yayın platformlarından kaldırılması, İsrail'deki ofislerinin kapatılması, ekipmanlarına el koyulması, internet sitelerine erişiminin engellenmesi yetkisi tanımlıyor.

Al Jazeera yasa tasarısı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmiş, karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.

İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Beyoğlu'nda kaldırıma çıkan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu

Benzer haberler

İsrail Meclisi, Al Jazeera'nin İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi, Al Jazeera'nin İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin'e ait 170 dönüm araziye el koydu

Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

İsrail basınına göre, Netanyahu Al Jazeera'yı kapatmak için baskı yapıyor

İsrail basınına göre, Netanyahu Al Jazeera'yı kapatmak için baskı yapıyor
İsrailli askerler, Gazze'de "ölüm bölgelerine" girenleri ayrım yapmaksızın öldürdüklerini itiraf etti

İsrailli askerler, Gazze'de "ölüm bölgelerine" girenleri ayrım yapmaksızın öldürdüklerini itiraf etti
WSJ: ABD ve İsrail arasındaki gizli istihbarat mutabakatı endişelere yol açıyor

WSJ: ABD ve İsrail arasındaki gizli istihbarat mutabakatı endişelere yol açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet