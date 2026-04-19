İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerini erteledi İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, savcılığın Netanyahu'nun talebine itiraz etmesine rağmen Kudüs Bölge Mahkemesi'nin "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin talebini kabul ettiği belirtildi.

Haberde, bu nedenle yarın İsrail Başbakanı yerine başka bir tanığın ifade vereceği ve salı günü yapılacak duruşmanın ise tamamen iptal edildiği aktarıldı.

Netanyahu, geçen hafta da "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle duruşmalarının 2 hafta süreyle ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, 1 hafta ertelemeyi kabul ederken bu hafta yapılacak duruşmalar için yeniden başvuru yapılmasını istemişti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.