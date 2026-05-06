İsrail mahkemesi, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin gözaltı süresinin uzatılmasına itirazı reddetti İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e getirilen 2 aktivistin gözaltı süresinin 6 gün daha uzatılmasına yaptıkları itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Adalah avukatı Hadel Ebu Salih, Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in gözaltı süresinin 6 gün uzatılmasına yaptıkları başvurunun Beersheva (Birüssebi) Bölge Mahkemesi tarafından reddedilmesine ilişkin Anadolu Ajansına konuştu.

Temyiz başvurusunda Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk’in uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı bir gözaltına maruz kaldıklarını belirten Ebu Salih, İsrail mahkemesi ve polisinin bu konuda soruşturma yetkisinin olmadığını vurguladıklarını söyledi.

Thiago ve Ebu Kişk’in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Ebu Salih, "İsrail güçlerinin bu yasa dışı tutuklamalara devam etmesine izin verilmesi, hukuk sistemi açısından da son derece endişe verici. Bu durum, uluslararası vatandaşlara yönelik bu tür tutuklamalara meşruiyet kazandırıyor.” dedi.

Ebu Salih, Beerşeva Bölge Mahkemesi bugün temyiz başvurusunu reddederek İsrail devletinin ve polisinin mahkemeye sunduğu tüm argümanları kabul ederek önceki kararı koruduğunu belirtti.

Perşembe sabahından bu yana açlık grevinde olan Kişk'in su içmeyi de bıraktığını aktaran Adalah avukatı Ebu Salih, Thiago'nun ise İsrail'in işkenceye varan muamelelerine ilişkin açıklamaları sonrası hücresindeki tüm eşyalara ve örtüsüne el konarak "cezalandırıldığını" duyurdu.

İsrail Cezaevi Servisi yetkililerinin daha önce Thiago'nun ilk duruşmada mahkeme salonuna girerken zafer işareti yaptığı "cezalandırılacağını" açıkça söylediğini aktaran Ebu Salih, Brezilyalı aktivistin son duruşmada ellerini arkasına koymaya zorladıklarını belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Thiago'nun yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.