İsrail Yüksek Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkonulan ve o tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin hapiste tutulan Dr. Husam Ebu Safiyye'nin temyiz başvurusunu reddederek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

İsrail mahkemesi Gazze'den alıkonulan doktor Ebu Safiyye'nin tutukluluğunun devamına karar verdi İsrail Yüksek Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkonulan ve o tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin hapiste tutulan Dr. Husam Ebu Safiyye'nin temyiz başvurusunu reddederek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını verdi.

Mahkeme, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Ebu Safiyye'nin temyiz başvurusunu reddetti ve "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluğunun devamına hükmetti.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) yapılan açıklamada, temyiz başvurusunun ardından Ebu Safiyye'nin hücre hapsine alındığı, önce Ketziot'tan Nefha Hapishanesine ve sonra da Ramon'a nakledildiği, hücre hapsiyle ilgili herhangi bir sebep gösterilmediği belirtildi.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin tutukluluğunun sürekli uzatıldığı, hala mahkemeye çıkarılmadığı vurgulanarak hem Ebu Safiyye'ye hem de 13'ü doktor olmak üzere Gazzeli diğer esirlere herhangi bir suçlama yönetilmediğine dikkati çekildi.

Bu durumun ağır bir ahlaki ve hukuki başarısızlık olarak nitelendirildiği açıklamada, Gazzeli esirlere yönelik adli incelemelerin gerekli değerlendirmelerden yoksun olan normal bir prosedür haline dönüştüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada, Ebu Safiyye ve diğer tutuklu doktorların serbest bırakılması istendi.

Ebu Safiyye 3 Haziran'dan beri tek kişilik hücrede tutuluyor

Doktro Ebu Safiyye'nin avukatı Ebu Avde, birkaç gün önce AA'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin hapishanede zorlu koşullarda yaşadığını, yemek ve su verilmeden elleri bağlı tutulduğunu söylemişti.

Ebu Safiyye'nin tıbbi ihmale maruz kaldığını aktaran Ebu Avde, Filistinli doktorun çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip olduğunu ve son zamanlarda düzenli ilaç ve tedavi hizmetlerinden mahrum bırakıldığını anlatmıştı.

Müvekkilini en son 26 Mayıs'ta ziyaret ettiğini belirten Ebu Avde, İsrail makamlarının Ebu Safiyye'yi 3 Haziran 2026'dan itibaren güneydeki Nefha Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tecrit ettiklerini kaydetmişti.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, onun Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye’nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.