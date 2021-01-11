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Dünya

İsrail mahkemesi Filistin’in 'ihtiyar delikanlısı'nın gözaltı süresini uzattı

İsrail mahkemesi, elinde sapanla gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanının çektiği görüntüler neticesinde dünyaca tanınan Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu’l Abd) (51) gözaltı süresini uzattı.

Esat Fırat   | 11.01.2021
İsrail mahkemesi Filistin’in 'ihtiyar delikanlısı'nın gözaltı süresini uzattı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısında bulunan İsrail’in Ofer Askeri Mahkemesi'nin Ebu’l Abd’ın gözaltı süresini avukatının itirazına rağmen uzattığı belirtildi.

İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak bilinen Ebu’l Abd'ı 8 Ocak gecesi Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Ebu’l Abd, İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir’in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak Cuma günü düzenlenen ve tüm belde halkının katıldığı gösteride yer almıştı.

Ebu’l Abd, o gösteride başında puşisi ve kufiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu’l Abd için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

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