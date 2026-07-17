İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği ilçede okul binalarını patlayıcılarla yıktı

Ethem Emre Özcan
17 Temmuz 2026•Güncelleme: 17 Temmuz 2026
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla gerçekleştirdiği yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bint Cubeyl kentinde duyulan şiddetli patlamanın, İsrail ordusunun Saf el-Hava bölgesindeki Mehdi Okulları'nı patlayıcılarla yıkmasından kaynaklandığı bildirildi.
Sivil Savunma ekipleri ise dün gece yarısı İsrail'in Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin Meşa Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazelerini hedef alınan noktadan çıkardı.