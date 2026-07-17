İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği ilçede okul binalarını patlayıcılarla yıktı İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu Bint Cubeyl ilçesinde okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti.