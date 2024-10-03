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Dünya

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.

Naim Berjawi, Ali Semerci  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi

Beyrut

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.

Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.

Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.

Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere "hassas saldırılar" düzenlediğini ifade etti.

Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.

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