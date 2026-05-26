İsrail, Lübnan'daki Nebatiye kentine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi srail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine göç etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adraee, bölge halkından evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin güneyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok beldeye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını genişletmek için yedek askerleri göreve çağırdı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, Lübnan'daki ateşkes hattı dışında askeri faaliyetlerin artırılması amacıyla yedek askerlerin seferber edilmesine başladı.

Son günlerde terhis edilen bazı askerlerden derhal yeniden göreve dönmeleri istendi.

Haberde, göreve çağrılan yedek askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kararın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı eleştirilerin ardından alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, ABD ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin, ordunun "sarı hat" dışında operasyon düzenleme kapasitesini sınırladığını savunduğu aktarıldı.

Öte yandan KAN'ın haberinde, Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam Lübnan ve İran dosyalarını görüşmek üzere Netanyahu başkanlığında toplanacağı belirtildi.

İsrail yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı aldığı belirtildi

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı.

Walla'ya konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletileceğini ve Hizbullah'a karşı sahada farklı askeri yöntemleri devreye sokacağını ifade etti.

Haberde, ordu komuta kademesinin kabineye ilettiği raporlarda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçlarını bekleme stratejisinin Lübnan sahasında elde edilen "başarıları baltaladığı" ve Hizbullah'a karşı askeri caydırıcılığı zayıflattığı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, kuzeydeki yerleşimlere kısıtlamalar getirdi

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde açık ve kapalı alanlardaki toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Kapalı alanlarda en fazla 200 kişinin toplanmasına izin verilirken açık alanlarda bu sayı 50 ile sınırlandırıldı.

Lübnan sınır hattındaki 43 İsrail yerleşiminde eğitim faaliyetlerinin yalnızca yakınlarında sığınak olan okullarda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ordusu Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirirken, 2 sağlık çalışanı yaralandı.

İsrail'in Mişgara'daki saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde ve sabaha karşı Mişgara'daki evleri hedef aldı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye ulaştı, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İsrail ordusunun dün gece Mişgara'daki evlere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.