Dolar
38.64
Euro
43.73
Altın
3,336.53
ETH/USDT
1,942.00
BTC/USDT
99,539.00
BIST 100
9,216.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın komşu şehir Rawalpindi’de, Pakistan ordusunun Hindistan’ın dronunu düşürdüğü bölgeden yayındayız
logo
Dünya

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Mahmut Geldi  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir dizi hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetindeki yerleşim alanlarına yakın bölgeleri bir dizi saldırıyla hedef aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının sürdüğüne işaret etti.

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurmasını istedi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun ülkesine yönelik devam eden saldırılarının durdurulması talebinde bulundu.

Başbakan Selam, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılara tepki gösterdi.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına yönelik tüm ihlal ve saldırılarının bir an önce durdurulması talebinde bulunan Selam, "İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından bir an önce çekilmesi için sarf ettiğimiz çabalarımız durmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Son bir haftada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Bakan Kurum: İstanbul'daki depremin ardından 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla deprem korkusu yerini güvene bırakıyor
Emine Erdoğan, vatandaşları "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na davet etti
Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsraillilerden "savaş suçu" işlemedikleri taahhüdü alan Japon otelci, Gazze'de soykırıma dikkati çekiyor

İsrail'in, Gazze'de açlığı "silah" olarak kullanması uluslararası hukuka aykırı

BM: İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımların dağıtım yapısını değiştirme önerisi riskli ve tehlikeli

BM: İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımların dağıtım yapısını değiştirme önerisi riskli ve tehlikeli
Cenevre Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek eylemine bir yıl sonra yeniden başladı

Cenevre Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek eylemine bir yıl sonra yeniden başladı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 9 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 9 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet