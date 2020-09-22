Euro
8.99
Dolar
7.63
BIST 100
1,087.03
Altın
1,912.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor

Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesini içeren planın ilk aşaması uygulanmaya başlayacak.

Halime Afra Aksoy   | 22.09.2020
İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor

Kudüs

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesini içeren "Kuzey Kalkanı" operasyonu kapsamındaki planın ilk aşamasının uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Savunma Bakanlığı, hükümetin onayının ve gerekli bütçenin onaylanmasının ardından, kuzey sınırındaki "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının uygulanmaya başlanmasına karar verdi.

Söz konusu planın ilk aşamasının, Lübnan ve Suriye sınırlarının bir kilometre yakınına kadarki yerleşim birimleri ve beldelere 600 sığınak inşa edilmesini içerdiği aktarıldı.

İsrail, yerleşim yerlerine roket veya füze atılması durumunda vatandaşlarının korunması için güçlendirilmiş sığınaklar inşa ediyor.

Haberde, İsrail'in "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının maliyetinin 103 milyon şekel (yaklaşık 30 milyon dolar) olduğu ifade edildi.

İsrail hükümeti, Şubat 2018'de Suriye ve Lübnan sınırlarından 20 kilometre kadar uzağındaki yerleşim birimleri ve beldelerde korunaklı sığınaklar ve alanlar inşa edilmesi için 5 milyar şekel (yaklaşık 1,45 milyar dolar) değerindeki planı onaylamıştı.

İsrail ile temmuz ayında Uluslararası Şam Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırada ölen bir üyesi için intikam vaadinde bulunan Lübnan Hizbullah'ı arasında son iki aydır gerginliğin tırmandığı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok
Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı

Benzer haberler

İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor

İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor

Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına 'tarihi başarı' yorumu

Filistin Başbakanı: ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor

Mescid-i Aksa Hatibi'nden 'İsrail ulusal marşının çalınması haramdır' fetvası

Mescid-i Aksa Hatibi'nden 'İsrail ulusal marşının çalınması haramdır' fetvası
Filistinli yetkili: Ülke seçimlere gidiyor, tarihimizde ilk kez artık kararımız kendi elimizde

Filistinli yetkili: Ülke seçimlere gidiyor, tarihimizde ilk kez artık kararımız kendi elimizde
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi