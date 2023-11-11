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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail kuşatması ve saldırısı altındaki Şifa Hastanesi Doktoru Malhis'ten dünyaya çağrı: "Bizi kurtarın yoksa öleceğiz"

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, İsrail ordusunun hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açtığını belirterek, "Bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz." ifadesiyle dünyaya çağrıda bulundu.

Mehmet Şah Yılmaz  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
İsrail kuşatması ve saldırısı altındaki Şifa Hastanesi Doktoru Malhis'ten dünyaya çağrı: "Bizi kurtarın yoksa öleceğiz"

Ankara

Malhis, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Uzun süre kendisine ulaşılamayan Malhis, telefon hatlarının çekmeye başladığı kısa bir aralıkta, sık sık kesilen görüşmede son durumu anlattı.

Hastanede elektriğin olmadığını, yoğun bakım ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin durumunun çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını aktaran Malhis, "Yoğun bakımda 60 bebek var, 39'u entübe, bir bebek öğleden sonra öldü. Bunlar art arda ölecek." dedi.

Malhis, İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirterek, "Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil." ifadelerini kullandı.

Daha önce hastanede (ve yerleşkesine sığınmış) 60 bin kişinin bulunduğunu aktaran Malhis, son 2 gündür İsrail'in hastaneye yönelik yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları olmak üzere yaklaşık 17 bin kişinin hala hastanede olduğunu söyledi.

Malhis, hastaneden bazı kişilerin kaçabildiğini, birçoklarının ise yollarda öldüğünü vurgulayarak, "Susuz, elektriksiz, yemeksiz hapishane gibi. Bahçede 100'den fazla şehit vardı. Şehitleri hastane bahçesine gömmeye çalışanları da vurdular. Hastane bahçesi şehit dolu. Bazıları hastaneden kaçmaya çalıştılar, onları da vurdular." diye konuştu.

"Bizi kurtarın durum çok kötü"

İsrail tanklarının, hemen hastanenin bahçesinde olduğunun altını çizen Malhis, dünyaya çağrıda bulundu:

"Bir metre bile mesafe yok, kapıdalar. Hastane çevresinde İsrail ordusu var, çıkanı hemen vuruyorlar. Savaş uçaklarıyla vuruyorlar. Şifa Hastanesi'ni kuşatmaya aldılar. İnternet bağlantısı yok. Ne olursun bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz. Her tarafta ölü var. Bizi kurtarın durum çok kötü."

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