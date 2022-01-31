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Dünya

İsrail Kudüs’te Filistinli iki aileye kendi evlerini yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli iki aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyecekleri için sahip oldukları evleri kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Esat Fırat   | 31.01.2022
İsrail Kudüs’te Filistinli iki aileye kendi evlerini yıktırdı

Kudüs

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Cebel el-Mukebbir Mahallesi'ndeki Şukeyrat ailelerine, birkaç gün önce evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

İki kardeş Mahmud ile Davud Şukeyrat, yıkımın İsrail'e bağlı belediye ekiplerince gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık bedeli karşılama imkânı olmadığı için sahip oldukları evleri, elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Kardeşlerin kuzeni Arafat Şukeyrat AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki evin 2012’de inşa edildiğini ve her birinin ortalama 80 metrekare olduğunu belirterek, iki evde toplam 13 kişi yaşadığını kaydetti.

Şukeyrat, iki kardeşin İsrail makamları nezdinde yıkıma itiraz ettiklerini ancak İsrail mahkemesinin bunu reddettiğini ve bir gün içinde evi yıkıma hazır hale getirmek zorunda kaldıklarına vurgu yaptı.

Kuzen Şukeyrat, İsrail’in bu yıkımlarla Kudüs’ü ve Cebel el-Mukebbir’i Filistinlilerden boşaltmak istediğini kaydetti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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