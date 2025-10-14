İsrail, Kızılhaç'ın Hamas’tan 4 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını açıkladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Hamas'ın İsrailli 4 esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.
İstanbul
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin Gazze'nin güneyinde belirlenen buluşma noktasına giderek 4 İsrailli esirin naaşını teslim aldığı, cesetlerin İsrail ordusuna ulaştırılmak üzere yola çıktığı aktarıldı.
Açıklamada, Hamas’ın, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli adımları atması gerektiği" ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze’de kalan 24 İsrailli esirin cesetlerinden bazılarının bu akşam saatlerinde teslim edeceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.