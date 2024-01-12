İsrail, kısmen çekildiği Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nda büyük yıkıma neden oldu
İsrail güçleri, yaklaşık iki hafta önce girdiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan kısmi olarak çekildi ancak ardında ciddi bir hasar bıraktı.
Gazze
İsrail zırhlılarının, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırına gerilemesinin ardından zorla yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli temel ihtiyaçlarını alıp tehcir edildikleri Refah ve Deyr el-Belah'a götürmek için kamptaki evlerine girmeye çalıştı.
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Bureyc Mülteci Kampı'nda büyük bir yıkım gerçekleştiren İsrail ordusu, kamptaki yüzlerce ev, yollar, okullar ve sağlık merkezlerini de tamamen yıktı.
İsrail güçleri, Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'ndan "büyük bir yıkım" bırakarak kısmi olarak çekildi pic.twitter.com/wtG7rE3SN7— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 11, 2024
Yıkılan evlerin enkazı, ana ve tali yolları kapattı. Yollarda oluşan moloz kümeleri de kampta hareketi zorlaştırdı.
Kampın bazı bölgelerinde ise İsrail topçu atışları devam ediyor. Ayrıca kampın doğu bölgelerinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.