İsrail karşıtı öğrenci protestoları, Avrupa'da devam ediyor
Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in saldırılarını protesto ederek, okul yönetiminden İsrail ile tüm ilişkilerini kesmesini talep etti. İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde düzenlenen Filistin'e destek eylemi de devam ediyor.
Gent/Lozan
Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, okul yönetiminden İsrail ile tüm ilişkilerini kesmesini talep etti.
Öğrenciler, ülkenin önde gelen akademik kurumlarından Gent Üniversitesi kampüsünde, öğrenci işleri ile birçok bölümün ortak ders aldığı en büyük amfileri içeren binanın giriş katında 3 günlük eylem başlattı.
Binanın girişi ve camlarına Filistin bayrakları asan öğrenciler, "Soykırımı durdurun", "İşgali durdurun", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.
Çok sayıda çadır kuran ve yanlarında battaniye ve yastıklarını da getiren öğrenciler, 2 geceyi binada geçirmeyi planlıyor.
Eylemin sözcüsü Joel isimli Çatışma ve Kalkınma Çalışmaları Bölümü öğrencisi, AA muhabirine, "Bugün üniversite binalarından birini işgal ediyoruz çünkü üniversitenin süregelen soykırımın suç ortağı olan kurumlarla bağlarını kesmesini talep ediyoruz." dedi.
Joel, eylemin 100'den fazla öğrenciyle başladığını ancak daha fazla katılım beklediklerini belirterek, "Rektör ve üniversite yönetimi bizi ve taleplerimizi görmezden geliyor, somut adım atmıyor, taleplerimize ilişkin aldıkları kararlarda şeffaf değil." diye konuştu.
"Buradaki insanlar yaşananların bir soykırım olduğuna ve buna karşı tavır almamız gerektiğine inanıyor. Çünkü İsrail kurumlarıyla yaptığımız ortaklıklar sayesinde bunu normalleştiriyoruz." ifadelerini kullanan Joel, eylemlerinin amacının Filistinlilerle dayanışma göstermek olduğunu söyledi.
"Bu, zamanımızın en büyük adaletsizliklerinden biri"
Siska isimli Siyaset Bilimi öğrencisi de "Üniversitelerin Gazze'deki soykırıma karşı ikiyüzlü tavrını ele almak istiyoruz. Sosyal olarak adil ve sürdürülebilir bir dünya isteyen üniversite olduklarını iddia ediyorlar ama pratikte İsrail kurumlarını destekleyerek soykırıma katılıyorlar." değerlendirmesini yaptı.
Üniversitenin güvenliğiyle temas haline olduklarını ve herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmadıklarını belirten Siska, "İsrail kurumlarıyla ilişkilerini aşamalı olarak sonlandıracaklarına dair bir plan yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.
Siska, "Bu, zamanımızın en büyük adaletsizliklerinden biri. Soykırımları öylece izleyemezsiniz, harekete geçmek gerekiyor." dedi.
"Bu insanlık dışı, bu bir soykırım"
Orta Doğu çalışmaları öğrencisi Cemal de "Üniversitemizin İsrail'de soykırıma doğrudan ya da dolaylı suç ortaklığı eden hangi kurumlarla bağları olduğunu bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Cemal, "Gazze'de olan korkunç, olağan dışı. Daha önce görülmemiş bir şey. Bu, insanlık dışı. Bu, bir soykırım." tespitini yaptı.
Florent isimli öğrenci de protestoya ailesinin Kosova ve Arnavutluk kökleri nedeniyle özellikle destek vermek istediğini vurgulayarak "Bizim bölgemiz de soykırım ve etnik temizlikle boğuştu. Üniversitelerin halen İsrail kurumlarıyla ilişkide olması büyük bir sorun." diye konuştu.
İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde düzenlenen Filistin'e destek eylemi devam ediyor
İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, ABD ve Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteri devam ediyor.
Lozan Üniversitesi kampüsünde Beşeri Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin de yer aldığı Geopolis binasında 2 Mayıs'tan bu yana devam eden eyleme yüzlerce öğrenci, araştırmacı ve öğretim görevlisi katılıyor.
Binanın girişi ve eylemin düzenlendiği alana Filistin bayraklarının yanı sıra İngilizce ve Fransızca "Filistin'e özgürlük" ve "ateşkes" yazılı pankartlar asıldı.
Eylemciler, kampüsteki gösterilerini 5 gündür aralıksız sürdürürken bazı gönüllüler eylemcilere destek olmak için 3 öğün yemek imkanı sağlıyor.
İsrail karşıtı gösterinin yapıldığı alanı zaman zaman halk da ziyaret ediyor.
Öğrenciler, eylemin yapıldığı alanda aralıklarla Filistin'i destekleyen ve İsrail karşıtı sloganlar da atıyor.
"İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı 'akademik boykot' uygulanmasını istiyoruz"
Öğrenci ve gösterinin organizatörlerinden İsviçreli Philippos, eyleme Lozan Üniversitesi öğrencileri, profesörleri ve asistanlarının katıldığını belirtti.
Philippos, "Buradayız çünkü öncelikle İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı 'akademik boykot' uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında kalıcı ateşkes ve tüm Filistin topraklarındaki işgale son verilmesini talep ettiğimiz için de buradayız. Ayrıca üniversiteden, Gazze'deki mevcut çatışma konusunda tavır almasını da talep ediyoruz." diye konuştu.
Akşam saatlerinde üniversite yönetimiyle görüşeceklerini belirten Philippos, duruma göre burada daha uzun süre kalabileceklerini kaydetti.
Philippos, "Kimsenin bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz. Tüm üniversiteler ve genç insanlar, üniversite kampüslerine gitmeli ve harekete geçmeli çünkü Filistin'de olup bitenler haddinden fazla. Yaşanan soykırımı durdurmamız gerekiyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.