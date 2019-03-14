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Dünya

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad'dan Rahmet Kapısı'ndaki mescidi kapatma sinyali

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nda yer alan mescidin kullanımına izin vermeyeceklerini belirtti.

Mustafa Deveci   | 14.03.2019
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad'dan Rahmet Kapısı'ndaki mescidi kapatma sinyali

Kudüs

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda bulunan mescidin kullanımına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail polislerinin mezuniyet törenine katılan Erdan, Harem-i Şerif'in doğu kısmında yer alan ve yaklaşık 16 yıllık aranın ardından 22 Şubat'ta Filistinliler tarafından açılan Rahmet Kapısı'ndaki mescide ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mescid-i Aksa'yı "Tapınak Tepesi" olarak nitelendiren Erdan, "Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından Tapınak Tepesi'nde (Mescid-i Aksa) yeni bir mescidin açılmasına ve statükoda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 16 yıl aradan sonra ilk defa 22 Şubat'ta Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içindeki mescitte cuma namazını kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



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