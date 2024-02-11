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Dünya

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmayı planlıyor

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki saldırılar devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmayı planlıyor

İstanbul

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail’in Doğu Kudüs'te “Nofei Rachel” isimli yasa dışı bir yerleşim yerinin kurulmasını planladığı kaydedildi.

Haberde, 650 konuttan oluşacak yasa dışı yerleşim yerinin Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan ve Filistinlilerin yaşadığı Umm Tuba beldesinin yakınına inşa edileceği belirtildi.

Aşırı sağcı yasa dışı yerleşim yeri savunucularının planlamaya dahil olduğu belirtilen haberde, Adalet Bakanlığının son yıllarda benzer planların yürütülmesinde önemli bir aktör olduğu da ifade edildi.

Haberde, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerlerinin İsrail makamlarından “olağanüstü hızlı onaylar” aldığı vurgulandı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den daha önce yapılan yazılı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'te 1839 konut inşası için 25 Aralık'ta üç ihale açtığı belirtilmişti.

Buna göre Kudüs'teki Scopus Dağı'nda 500, kentin kuzeyindeki Fransız Tepesi'nde 1039, Doğu Kudüs'ün güneyindeki yasa dışı Doğu Talpiot Yahudi yerleşim biriminde de 300 konut inşa edileceği aktarılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

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