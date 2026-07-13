İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ümmü Tuba beldesinde Filistinli bir aileyi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı. Öte yandan, İsrail güçleri, Bir Nebala beldesinde 19 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ümmü Tuba beldesinde Filistinli bir aileyi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı. Öte yandan, İsrail güçleri, Bir Nebala beldesinde 19 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, evinin "ruhsatsız" olduğunu iddia ederek Filistinli Ali Halil Ebu Tayr'ı para cezası tehdidiyle kendi evini elleriyle yıkmaya mecbur bıraktı.

Yıkımın gerçekleştirilmemesi durumunda İsrail belediye ekiplerinin evi yıkacağı ve Ebu Tayr'a 80 bin şekel (yaklaşık 1 milyon 240 bin TL) para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bunun üzerine 7 kişilik Filistinli ailenin yaşadığı ev, sahipleri tarafından yıkıldı.

Aile üyelerinin evsiz kaldığına işaret edilen haberde, söz konusu uygulamanın "işgalcilerin Kudüslülere dayattığı politikanın bir parçası" olduğu ifade edildi.

İsrail yönetiminin sene başından bu yana Kudüs'te Filistinlilere ait 200'den fazla ev ve yapıyı yıktığı veya sahiplerini bu yapıları yıkmaya zorladığı belirtiliyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün kuzeyinde 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Bir Nebala beldesinde Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesinin sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye nakledildiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerince öldürülen Filistinlinin 19 yaşındaki Nasr Zaal Iyd Kaabina olduğunu aktardı.

İsrail makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım (Utanç) Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

