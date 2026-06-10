İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir evi ve ticari tesisi ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yerle bir etti.

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir ev ile ticari tesisi yıktı İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir evi ve ticari tesisi ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yerle bir etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan Filistinli Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs’ün kuzeybatısındaki Bir Nibala ile Beyt Hanina beldeleri arasında bulunan Arab el-Kabine bölgesinde Süleyman Mahmud Muleyhat’a ait evi yıktığı belirtildi.

Açıklamada, inşa edildiği bahanesiyle yapılan yıkımın aile üzerinde doğrudan mağduriyete yol açtığı, uygulamanın Filistinlilere ait konutları hedef alan politikaların bir parçası olduğu ifade edildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Kudüs’ün güneydoğusundaki Cebel Mukabbir beldesinin Cedire Mahallesi'nde bulunan bir demir ve inşaat malzemelerinin satıldığı tesisi yıktığı kaydedildi.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi yerinden edildi.