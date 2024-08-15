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Dünya

İsrail, "İran Devrim Muhafızlarının kullandığı" iddiasıyla 18 petrol tankerine yaptırım getirdi

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün kullandığını iddia ettiği 18 petrol tankerine yaptırım kararı aldı.

Mustafa Deveci  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İsrail, "İran Devrim Muhafızlarının kullandığı" iddiasıyla 18 petrol tankerine yaptırım getirdi

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün 18 petrol tankerini Hamas ve Hizbullah'ı finanse etmek için kullandığı ileri sürüldü.

Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın söz konusu 18 petrol tankerine yaptırım kararı aldığı belirtildi.

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