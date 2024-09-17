İsrail’in taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı
İsrail’in Lübnan’daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.
NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.
Lübnan’da bazı taşınabilir iletişim cihazları sahiplerinin üzerindeyken infilak etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 17, 2024
◼️ Görüntülerde, taşınabilir cihazların sahiplerinin ellerinde ya da ceplerinde infilak ettiği fark ediliyor
◼️ Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere akın etti
◼️ Patlamalardan etkilenen çok… pic.twitter.com/RQ3KPoprIJ
Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.
Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.