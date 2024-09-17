İsrail’in taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu 8 Lübnanlı hayatını kaybetti
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.
Beyrut
İsrail’in Lübnan’daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.
NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.
Lübnan’da bazı taşınabilir iletişim cihazları sahiplerinin üzerindeyken infilak etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 17, 2024
◼️ Görüntülerde, taşınabilir cihazların sahiplerinin ellerinde ya da ceplerinde infilak ettiği fark ediliyor
◼️ Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere akın etti
◼️ Patlamalardan etkilenen çok… pic.twitter.com/RQ3KPoprIJ
Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.
Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.
Lübnan Sağlık Bakanı: Çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişi öldü, 2800 kişi yaralandı
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ebyad, Lübnan'da akşam saatlerinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını söyledi.
Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlının yaralandığını açıkladı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 17, 2024
• Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da yüzlerce kişinin… pic.twitter.com/bdsirUY3xK
Bakan Ebyad, yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
Lübnan'daki patlamaların ardından İsrailli güvenlik yetkililerinin "acil toplantıya" çağrıldığı bildirildi
İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim nedeniyle "acil toplantıya" çağrıldığı aktarıldı.
Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği belirtildi.
Bu doğrultuda üst düzey güvenlik yetkililerinin hükümet yetkilileriyle "acil toplantıya" çağrıldığı ifade edildi.
Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedildi.
Öte yandan İsrail'in resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle Tel Aviv'deki İsrail ordusuna ait merkezde görüştüğünü aktardı.
Netanyahu'nun ofisinden bakanlara "konuşmayın" uyarısı
Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor.
KAN'da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan'daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.
Hizbullah: Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk, 3 kişi öldü
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada, yaralıların Lübnan’ın çeşitli bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Açıklama şunlar kaydedildi:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”
Lübnan Hizbullahı patlayan çağrı cihazlarından İsrail'i sorumlu tuttu
Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.
Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.
Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.
İsrail yönetiminden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Lübnanlı askeri uzman: Çağrı cihazlarının patlatılması 8 Ekim'den sonraki en büyük güvenlik açığıdır
Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak nitelendirerek, İsrail'in bunu ancak bazı müttefiklerle yapabildiğini söyledi.
Askeri uzman Cabir, Lübnan'da 8 kişinin ölmesine ve 2 bin 800 kişinin yaralanmasına yol açan çağrı cihazlarının patlaması olayını AA muhabirine değerlendirdi.
Cabir, "Bunlar, küçük boyutlu çağrı cihazlarıdır. Bu cihazlar, bazen de şifreli olan belirli bazı mesajları göndermek için kullanılıyor. Bu durumda İsrail, bu cihazlarla gönderilen mesajlara takip edemediği için patlatma kararı almıştır. Bu üst düzey tekniksel bir eylemdir. İsrail bunu tek başına yapamaz, işbirlikçilerin yardımlarıyla yapmıştır." diye konuştu.
Söz konusu çağrı cihazlarının etkilerine de değinen Cabir, "Bu cihazdaki küçük bataryanın infilak etmesi, kişinin kalbine yakın olmadığı sürece ölüme yol açmaz ancak üzerinde bulunan kişiyi yaralar." dedi.
Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kişilerin üzerindeki aynı anda patlatılmasının, 8 Ekim'den beri İsrail ile Hizbullah arasındaki ilk ve büyük güvenlik açığı olduğuna işaret eden Cabir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çağrı cihazlarının patlatılması 8 Ekim'den sonraki en büyük güvenlik açığıdır. Bu olay, muhtemel savaş durumunda İsrail'in büyük tekniklere sahip olduğu yönünde Hizbullah'a bir mesajdır."
"Olayın arkasından İsrail çıkarsa, Hizbullah'a caydırıcı mesajdır"
Öte yandan eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasına karşılık vermemesine çok şaşıracağım." dedi.
Yadlin, bu eylemi yapan İsrail'in daha çok sürprizlere sahip olmasını umduğunu söyledi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, "Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması eyleminin arkasından Tel Aviv çıkarsa, bununla Hizbullah'a herhangi bir plan yapmaya karşı caydırıcı mesaj veriliyor." denildi.
Bununla aynı zamanda Hizbullah içinde bir kaosun hedeflendiğine işaret edilen haberde, Lübnan'da gerçekleşen olayın ancak bir devlet tarafından yapılabilecek bir eylem olduğu ifade edildi.
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.