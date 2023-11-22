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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi Han Yunus'ta toplu mezara defnedildi

İsrail ordusunun öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezara defnedildi.

Mahmut Geldi  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi Han Yunus'ta toplu mezara defnedildi Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

İstanbul

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde ve Gazze kentinde öldürdüğü Filistinlilerden 111'inin cenazesini dün akşam Filistin tarafına teslim etti.

Daha sonra Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a getirilen 111 Filistinlinin naaşı bugün kentte toplu mezara defnedildi.

Filistinlilerin cenazelerini İsrail ordusundan teslim alarak Han Yunus'a getiren grupta yer alan Halil Sıyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naaşları Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyden ayıran, İsrail güçlerinin konuşlandığı Gazze Vadisi yakınında bir noktada teslim aldıklarını söyledi.

Sıyam, İsrail ordusunun kendilerine söz konusu cenazelerin Gazze'deki Şifa bölgesi ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinden olduğunu bildirdiğini kaydetti.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de elektrik kesintisi nedeniyle 3 bebek daha öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesinde yakıtın tükenmesine bağlı olarak elektriğin kesildiği belirtildi.

Elektirikk kesintisi sonrasında oksijen makinelerinin durduğu vurgulanan haberde, bunun sonucunda hastanede 3 prematüre bebeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberde, daha önce Şifa Hastanesindeki prematüre bebeklerinden de 4'ünün aynı sebepten öldüğü hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 840’ı çocuk ve 3 bin 920’si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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