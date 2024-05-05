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Dünya

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında aynı aileden 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında aynı aileden 4 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda aynı aileden biri çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri kadın çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve İran yapımı Falag füzesi ile vurulduğu ifade edildi.

Saldırının, İsrail ordusunun Lübnan’ın Meys el Cebel beldesine yönelik hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail basını, Hizbullah’ın Kiryat Şmona’ya düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu duyurdu.


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