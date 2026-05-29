İsrail’in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail’in Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı İsrail’in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı’nda bir konutu hedef aldı.

Haberde, saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 747 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Kassam Tugayları komutanlarından İmad İslim'in hayatını kaybettiğini iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İslim'in 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nu yönettiği iddia edildi.

Kassam Tugaylarından bu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen 27 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyinde bir binaya saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda İslim'in hedef alındığı ileri sürülmüştü.

Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin 26 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla yaşamını yitirmişti.