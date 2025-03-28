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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze’ye saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ömer Erdem, Zeynep Katre Oran  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
İsrail’in Gazze’ye saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Gazze/Ankara

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail saldırısında 3 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları, Zeytun Mahallesi'nde Avvad ailesinin evinin hedef alındığını aktardı.

Görgü tanıkları, Gazze’nin kuzeyinde İsrail ordusunun çok sayıda konutu patlayıcılarla yıktığını ve büyük patlamaların duyulduğunu ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in 18 Mart'ta saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana, 855 Filistinli öldürüldü, 1869 kişi yaralandı.

Dünya Merkez Mutfağı: "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gönüllümüz hayatını kaybetti"

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in Gazze'de yemek dağıtımı yapılan mutfaklardan birini vurduğu saldırı sonucu bir çalışanının yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını duyurdu.

Merkezi başkent Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, İsrail füzelerinin, kuruluşun Filistinlilere taze ve besleyici gıdalar sunduğu saha mutfaklarından birinin yakınlarına isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda "Jalal" isimli çalışanın hayatını kaybettiği, 6 gönüllünün yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Herkes için barış ve kalıcı ateşkes istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu WCK, Gazze'nin güneyinde ve orta kesimlerindeki onlarca farklı noktada bulunan mutfağıyla, yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek pişiriyor.

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