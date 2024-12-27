İsrail’in Gazze ve Refah’a saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyindeki saldırılarında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze/İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi öldü.
İsrail güçlerinin Sidra bölgesinde bir evi hedef aldığı saldırıda da bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Güneydeki Refah şehrinin Nasır Mahallesi'nde de bir kadın, İsrail askerlerinin evini hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine 3 ayda düzenlediği saldırılarda 4 bin 800 kişi öldü ya da kayboldu
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
İsrail ordusunun bölgede yaklaşık 3 aydır "etnik temizlik" yaptığını vurgulayan Sevabite, bu süre zarfında en az 4 bin 800 Filistinlinin öldürüldüğü veya kaybolduğu, 12 bin 500 kişinin de yaralandığını belirtti.
Sevabite, Gazze Şeridi'ne yönelik süren acımasız saldırılarda 1900 kişinin de İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu ifade ederek, uluslararası topluma, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere karşı uygulanan "soykırımı durdurmak için acil müdahale" çağrısını yineledi.
Özellikle sivil yaşam alanları hedef alınıyor
"İşgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü etnik temizlik suçları çerçevesinde mahalleler, konutlar ve sivil yaşam alanları açıkça ve özellikle hedef alınıyor." diyen Sevabite, işlenen bu suçların, tüm uluslararası yasa ve normlara aykırı olduğunu; savunmasız sivillere karşı devam eden bu katliamları durdurmak için gerçek ve somut adımlar atamayan uluslararası toplum için de bir utanç teşkil ettiğini vurguladı.
"Uluslararası sessizliğin ve bu suçların sorumluluğunu üstlenmemenin işgalciye örtülü bir destek ve saldırganlığını sürdürmesi için bir teşvik haline geldi." ifadelerini kullanan Sevabite, İsrail işgalinin Gazze Şeridi'ndeki saldırı hedeflerinin, özellikle de Filistin halkına yönelik zorla yerinden edilme planının başarılı olmayacağının altını çizdi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.
Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlileri tehdit ederek, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.
Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.
"Generallerin planı" Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.
İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesini kuşattı.
Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'den personeli ve yaralıları dışarı çıkarmasını istedi.
Sağlık personel ile yaralıların hastane önündeki meydana çıkmaları için 15 dakika süre veren İsrail askerlerinin, daha sonra hastanenin içine baskın düzenleyeceği belirtildi.
Hastane yönetimi ile iletişimlerinin kesildiğini aktaran yerel kaynaklar, İsrail'in baskın yapmaya hazırlandığı Kemal Advan Hastanesinde 350 sağlık personeli ile yaralının olduğunu aktardı.
Bu arada İsrail ordusunun sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu hastanenin arşiv bölümünde yangın çıktı.
Haftalardır bölgeyi kuşatma ve saldırılar altında tutan İsrail ordusunun, dün hastane çevresine düzenlediği saldırılarda 5'i sağlık personeli, en az 50 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.
Söz konusu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.
Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.