İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısında 3'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi

[1/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/19] Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[3/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[4/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[5/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[6/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[7/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[8/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[9/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[10/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[11/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[12/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[13/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[14/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[15/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[16/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[17/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.
[18/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.
[19/19] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.