İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısında 3'ü aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı, saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin Abidin ailesinden 2 kardeş ile kuzenleri olduğunu aktardı.

Kaynaklar, İsrail İHA'sının söz konusu kişileri El-Karara'daki evlerinin önünde bulundukları sırada hedef aldığını ve saldırıda hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sabra Mahallesi'nde bir bisiklete düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda da İsrail askeri araçlarının açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Yaralanan Filistinli, Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan AA muhabiri, Han Yunus’un güneyinde İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldığını bildirdi.

İsrail’e ait savaş gemilerinden de kentin kıyılarına doğru ateş açıldığı, olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438, yaralı sayısı ise 174 bin 447 olarak açıklandı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nde hala binlerce hastanın tıbbi tahliye için beklediğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"DSÖ, geçen hafta Gazze Şeridi'nden Rafah Sınırı Kapısı ve Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden 19'u çocuk 106 hasta ile 132 refakatçinin tıbbi tahliyesini destekledi." bilgisini veren Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nden Ekim 2023'ten bu yana toplamda 6 bin 276'sı çocuk 13 bin 237 hasta ile 16 bin 406 refakatçinin tahliye edildiğini aktardı.

Ghebreyesus, binlerce kişinin daha tıbbi tahliye beklediğini vurgulayarak, tıbbi tahliyelerin acil bakıma ihtiyaç duyan insanlara hayatta kalma şansı verdiğinin altını çizdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Hastaların zamanında tedavi edilmesini sağlamak için tıbbi tahliyeler birden fazla geçiş yolu üzerinden sürekli erişim gerektiriyor." ifadesini kullandı.