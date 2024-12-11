Dolar
34.87
Euro
36.67
Altın
2,691.92
ETH/USDT
3,667.80
BTC/USDT
97,596.00
BIST 100
10,098.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Take Off İstanbul 2024" programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze Şeridi’nde iki apartmanı hedef aldığı saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta ve kuzey kesimindeki iki apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Ömer Erdem  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
İsrail’in Gazze Şeridi’nde iki apartmanı hedef aldığı saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında 3 katlı bir binayı bombaladı.

Saldırıda bina tamamen yıkılırken, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de henüz enkaz altında olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneybatısındaki Safin bölgesinde bir apartmanı bombalaması sonucu ölen 7 kişinin naaşı ve 6 yaralının hastaneye ulaştırıldığı aktarıldı.

Hastane, kurtarma ekiplerinin hedef alınan evden naaşları çıkardığı anları gösteren bir video yayınladı.

Görgü tanıkları, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek
Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı
Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü

Benzer haberler

AA, İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyen işgalini görüntüledi

AA, İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyen işgalini görüntüledi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde iki apartmanı hedef aldığı saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti

BM: Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle her ay tedaviye alınan çocuk sayısı 4 bini geçiyor

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgaline ilişkin uluslararası tepkiler

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgaline ilişkin uluslararası tepkiler
UCM'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski İsrailli Bakan Gallant, Beyaz Saray'da McGurk ile görüştü

UCM'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski İsrailli Bakan Gallant, Beyaz Saray'da McGurk ile görüştü
Hamas liderlerinden Meşal, "İsrail'in Suriye'deki zorbalığına karşı durma" çağrısı yaptı

Hamas liderlerinden Meşal, "İsrail'in Suriye'deki zorbalığına karşı durma" çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet