İsrail parlamentosundaki Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ebu Arar "Türk vatandaşı Özkan’ın gözaltına alınması, hukuki değil, siyasidir. Bu Türk vatandaşı da her Müslüman gibi Kudüs’e gelerek, Mescid-i Aksa’da ibadet etme hakkına sahiptir" dedi.

KUDÜS

İsrail parlamentosundaki Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Talib Ebu Arar, İsrail’in Türk Vatandaşı Ebru Özkan’ı gözaltına almasının hukuki olmadığını, siyasi bir karar olduğunu belirterek, şartsız serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail parlamentosunda bugün yapılan genel kurul toplantısında kürsüye çıkan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ebu Arar, "Türk vatandaşı Özkan’ın gözaltına alınması, hukuki değil, siyasidir. Bu Türk vatandaşı da her Müslüman gibi Kudüs’e gelerek, Mescid-i Aksa’da ibadet etme hakkına sahiptir." dedi.

Özkan’ın gözaltına alınmasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirten Ebu Arar, “Gözaltında bulunduğu sürece kendisi ile anlamadığı ve konuşmadığı dil olan Arapça sorgulama yapılan Türk vatandaşı, Hamas ile hiçbir alakasının olmadığını belirtmiştir. Yaptığı şey sadece, Türkiye’de oturan bir Filistinliden Batı Şeria’da oturan ailesine beş yüz dolar meblağ ve birkaç parfüm getirmekten başka bir şey olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Ebu Arar, Özkan’ın derhal kayıtsız, şartsız serbest bırakılmasını talep ettiği konuşmasında, “İsrail’in bu davranışı, Mescid-i Aksa’ya sevgi besleyen Türk vatandaşlarına caydırıcı bir mesaj taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Türk vatandaşı Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere dün gece serbest bırakılmıştı.

Muhabir: Esat Fırat